La passione per la lettura nasce tra 0 e 5 anni in Italia il 78,9% dei giovani legge di più le ragazze Il ruolo delle biblioteche scolastiche I dati Istat

In Italia, tra i giovani, il 78,9% legge, con una maggiore frequenza tra le ragazze, secondo i dati Istat. La passione per la lettura inizia tra i 0 e i 5 anni. Le biblioteche scolastiche svolgono un ruolo importante nel promuovere questa abitudine. Nonostante oltre metà della popolazione abbia l’abitudine di leggere, in Italia questa pratica è meno diffusa rispetto ad altri Paesi europei.

In Italia oltre metà della popolazione legge libri, ma l'abitudine alla lettura resta meno diffusa rispetto a molti altri Paesi europei. Secondo i recenti dati dell' Istat, circa 32 milioni di persone leggono libri in varie forme, tra edizioni cartacee, ebook e audiolibri. Complessivamente il 57,1% degli italiani può essere considerato lettore, includendo sia chi legge per piacere sia chi lo fa per studio o lavoro.