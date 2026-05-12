Compagni avevate torto Il Tempo è galantuomo Mandateci gli svarioni della sinistra

Da iltempo.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante una recente trasmissione televisiva, un ospite ha affermato che Wagner sosteneva il nazismo e riceveva fondi da Hitler. La dichiarazione è stata fatta in diretta, senza verifiche immediatamente confermate. L’episodio ha suscitato reazioni e richieste di chiarimenti da parte di vari commentatori e politici, interessati a fare luce sulla veridicità delle affermazioni espresse.

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Mirella Serri l'ha fatta grossa. In una trasmissione televisiva di qualche giorno fa, ospite di David Parenzo, si è fatta prendere dalla foga e ha gridato: «Wagner appoggiava il nazismo e veniva finanziato da Hitler». Testuale. Ahilei, la saggista – svarione dopo svarione – ha dimenticato alcuni "dettagli": il compositore morì nel 1883, cioè sei anni prima della nascita di Adolf Hitler, e il partito nazista fu operativo dal 1920 al 1945. Morale: una memorabile figuraccia della combattiva opinionista di sinistra. Non si tratta – qui – di maramaldeggiare sulla Serri. Semmai, di riflettere su come l'ossessione di "fascistizzare" e "nazistizzare" chiunque possa condurre a esiti tragicomici.🔗 Leggi su Iltempo.it

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