SCEGLIAMO MONTEFORTE | La Verità Emerge – Il Tempo è Galantuomo

Monteforte Irpino, 25 febbraio 2026 – Oggi non celebriamo solo una decisione tecnica, ma assistiamo alla conferma politica e legale di quanto avevamo già denunciato nel post-voto.I dubbi che avevamo sollevato, e che per mesi sono stati derubricati come mere lamentele, si rivelano oggi non solo giustificati, ma assolutamente necessari. Desideriamo esprimere il nostro più sincero e profondo apprezzamento per il lavoro svolto dai nostri avvocati Lentini, Rocco e Polzone, professionisti d’eccellenza che ci hanno rappresentato con fermezza e competenza.Abbiamo sempre riposto la massima fiducia nel sistema giuridico e nel lavoro dei nostri legali, che in udienza si sono strenuamente opposti a ogni tentativo di oscuramento dei fatti, difendendo con forza il diritto alla trasparenza e contrastando ogni tatticismo volto a evitare il giusto esame della verità. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

