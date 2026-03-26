Como il ds Ludi a tutto tondo | Non abbiamo paura che Fabregas possa lasciarci Nico Paz è felice qui ma…Scudetto? Oggi utopico ma puntiamo all’eccellenza

Il direttore sportivo del Como ha parlato dei piani della squadra e delle possibilità di mercato. Ha affermato che non ci sono timori riguardo alla possibile partenza di alcuni giocatori chiave e ha commentato la soddisfazione dei giocatori attuali. Sul futuro, ha dichiarato che il sogno dello scudetto è ancora lontano, ma la priorità resta la ricerca dell’eccellenza. Le sue parole sono state rilasciate a Radio Radio.

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