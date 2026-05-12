Como cercano di rubare un motorino davanti alla Questura | due uomini denunciati

A Como, due uomini sono stati denunciati dopo aver tentato di rubare un motorino davanti alla Questura. I fatti sono avvenuti il 12 maggio 2026, quando gli agenti hanno sorpreso i due soggetti mentre cercavano di asportare il veicolo. La polizia li ha fermati e denunciati immediatamente. Nessuno è rimasto ferito durante l'episodio, e il motorino è stato recuperato.

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Como, 12 maggio 2026 – Cercano di rubare un motorino parcheggiato davanti alla Questura, vengono visti dagli agenti e denunciati. E' accaduto ieri mattina, quando un comasco di 43 anni e un romano di 26 anni, sono stati notati dai poliziotti, che si trovavano all'interno degli uffici, mentre cercavano di manomettere un motorino parcheggiato negli stalli di fronte alla Questura di Como. Allertata subito la sala operativa, è stata inviata una pattuglia della Squadra Volante, in ausilio ai due colleghi che nel frattempo avevano bloccato i ladri. In Questura, a carico dei due sono emersi i precedenti di polizia e penali per reati contro il patrimonio, contro la persona, per stupefacenti e per evasione.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Como, cercano di rubare un motorino davanti alla Questura: due uomini denunciati ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Novelle Agrodolci – L’anima toscana nei racconti di Ferdinando Paolieri | Audiolibro Notizie correlate Rubano uno scooter davanti alla questura di Como: visti dagli agenti alla finestra e bloccatiProvano a rubare uno scooter davanti alla questura di Como, ma vengono visti dagli agenti alla finestra. Manomettono un motorino davanti alla sede della polizia di Como, l'epilogo della vicendaDue uomini sono stati denunciati per tentato furto aggravato dopo essere stati sorpresi mentre cercavano di manomettere un motorino parcheggiato... Argomenti più discussi: Tentano di rubare un monopattino alle 4 di notte: scoperti dal proprietario, arrestato 19enne a Como; Como, tenta di rubare un monopattino elettrico fuori dal bar a notte fonda: arrestato un 19enne; Como, tenta di rubare un monopattino: 19enne arrestato dalla Polizia, complice in fuga; Cerca di rubare una Smart, investe due poliziotti che volevano fermarlo e dopo si presenta in questura: arrestato. Qual è stato il vostro viaggio più lungo in macchina? E con che macchina eravate? - reddit.com reddit Cercano di rubare un motorino davanti alla Questura: denunciati due uominiHanno cercato di forzare uno scooter parcheggiato proprio davanti alla Questura di Como, senza accorgersi di essere osservati dai poliziotti. È finito con una denuncia e un foglio di via il tentato fu ... laprovinciadicomo.it