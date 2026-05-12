La commissione regionale ha firmato un protocollo dedicato alla prevenzione e alla responsabilizzazione contro la violenza. L’accordo prevede l’attivazione di misure specifiche per contrastare comportamenti violenti e promuovere interventi educativi. La firma si inserisce in un contesto di iniziative volte a rafforzare le azioni di tutela e sicurezza sul territorio. La firma del protocollo è stata comunicata ufficialmente attraverso un comunicato della commissione.

Commissione regionale: un nuovo impegno per la prevenzione e la responsabilizzazione. La Commissione regionale per l’uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità fra uomo e donna ha concluso questa mattina una seduta di particolare rilievo istituzionale, dedicata alla sottoscrizione di un nuovo protocollo d’intesa orientato al contrasto della violenza di genere e alla promozione di percorsi di responsabilizzazione rivolti agli uomini autori di maltrattamento. Un passaggio che rafforza la rete regionale impegnata nella tutela dei diritti e nella costruzione di strumenti concreti di prevenzione. Un protocollo che amplia la rete istituzionale calabrese.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Commissione regionale firma protocollo contro violenza

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Comunicato Stampa: Quinta commissione. Tavolo coordinamento regionale contrasto alla violenza contro le donneLa Quinta commissione consiliare permanente, competente in politiche sociosanitarie, presieduta da Manuela Lanzarin (Lega- LV), vicepresidente Chiara...

Lazio: firmato protocollo contro violenza genere e su minori, Aurigemma “prevenzione priorita’”Questa mattina, presso la Sala Bartoloni alla Pisana, è stato ufficialmente firmato un protocollo di intesa tra il Consiglio regionale del Lazio e...

Argomenti più discussi: Firmato il protocollo d’intesa tra la Commissione Regionale Pari Opportunità e Special Olympics Italia Team Piemonte; Sport, un passo importante per le persone con disabilità intellettiva; Lascito Mariani: in Commissione presentato il piano di innovazione per l’ospedale di Città di Castello; Regione e Special Olympics in campo per l'inclusione delle persone con disabilità intellettiva attraverso lo sport.

La Commissione Regionale per le Pari Opportunità firma il protocollo con il CIPM CalabriaÈ stato ufficialmente sottoscritto il Protocollo d’intesa tra la Commissione Regionale per le Pari Opportunità della Calabria (CRPO) e il CIPM Calabria ETS, con l’obiettivo di rafforzare le azioni di ... strettoweb.com