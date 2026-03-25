Questa mattina, nella Sala Bartoloni della Pisana, è stato firmato un protocollo di intesa tra il Consiglio regionale del Lazio e l’associazione “La Caramella Buona”. L’accordo riguarda iniziative contro la violenza di genere e sui minori e prevede azioni di prevenzione. Il consigliere regionale ha sottolineato che la prevenzione rappresenta una priorità in questa fase.

Questa mattina, presso la Sala Bartoloni alla Pisana, è stato ufficialmente firmato un protocollo di intesa tra il Consiglio regionale del Lazio e l’associazione “La Caramella Buona”. È quanto si legge in una nota stampa. Presenti all’evento il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, la consigliera di Fratelli d’Italia alla Regione Lazio, Alessia Savo, che ricopre anche il ruolo di presidente della Commissione Sanità e Politiche Sociali, e il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Valerio Novelli. Erano inoltre presenti il presidente e la vice presidente di “La Caramella Buona”, Roberto Mirabile e Anna Maria Pilozzi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Lazio: firmato protocollo contro violenza genere e su minori, Aurigemma “prevenzione priorita’”

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