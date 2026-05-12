Il commercio locale piange la scomparsa di Tito Mascellani, noto come “il re della moda estense”. Con i suoi quasi novant'anni, ha vestito molte generazioni di cittadini di questa città, lasciando un segno importante nel settore dell’abbigliamento. La sua attività ha rappresentato un punto di riferimento per anni, contribuendo a definire lo stile e l’eleganza di molti. La sua morte è stata comunicata ufficialmente dalle autorità competenti.

Ha vestito intere generazioni di ferraresi, con grande eleganza. Tito Mascellani, ottantanove anni, si è spento domenica mattina e in tanti lo ricorderanno per le importanti boutique che ha gestito, in ultimo quella in via Bersaglieri del Po, ma in precedenza aveva operato nel palazzo dei Negozianti in Giovecca e ancor prima in un negozio di via Canonica, di fianco al Duomo. Aveva iniziato nel 1965 e molto presto era divenuto uno dei punti di riferimento per i cultori dell’abito (e non solo) di qualità. La sua era un’autentica vocazione professionale, certamente originata e comunque arricchita dall’attività che condusse per una ventina d’anni sul fronte produttivo attraverso un’azienda di Russi specializzata in capi di abbigliamento di alta sartoria e destinata a brand internazionali.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Commercio in lutto. Addio a Tito Mascellani: "Il re della moda estense"

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