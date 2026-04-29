Commercio salernitano a lutto | addio a Domenico Cucciniello rosticcerie e pizzaiolo della zona orientale
Il commercio di Salerno piange la scomparsa di Domenico Cucciniello, un noto rosticcerie e pizzaiolo della zona orientale. Aveva 63 anni e in passato aveva gestito la rosticceria Charlot, situata a Pastena. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli operatori del settore e i clienti della zona. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, lasciando un vuoto nel mondo della ristorazione locale.
Commercio salernitano a lutto: è spirato a 63 anni il signor Domenico Cucciniello rosticcerie e pizzaiolo della zona orientale, già titolare della rosticceria Charlot di Pastena. Torrione Eventi APS ha espresso, tra gli altri, il suo cordoglio: “Le sue mani raccontavano segreti del mestiere e.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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