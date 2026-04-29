Commercio salernitano a lutto | addio a Domenico Cucciniello rosticcerie e pizzaiolo della zona orientale

Il commercio di Salerno piange la scomparsa di Domenico Cucciniello, un noto rosticcerie e pizzaiolo della zona orientale. Aveva 63 anni e in passato aveva gestito la rosticceria Charlot, situata a Pastena. La sua morte ha suscitato cordoglio tra gli operatori del settore e i clienti della zona. La notizia si è diffusa rapidamente tra amici e conoscenti, lasciando un vuoto nel mondo della ristorazione locale.