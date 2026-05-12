Commercio e turismo in calo il lavoro autonomo | -177 mila in sei anni -17% in Emilia Romagna

Tra il 2019 e il 2025, il settore del commercio e del turismo ha visto una diminuzione di oltre 177 mila lavoratori autonomi, pari a un calo del 14,1%. In media, ogni giorno si sono persi circa 81 piccoli imprenditori e titolari di partite IVA. Nella regione Emilia-Romagna, questa diminuzione si aggira intorno al 17%, con circa 17 mila posti di lavoro autonomo in meno nello stesso periodo.

Tra il 2019 e il 2025 il commercio e il turismo hanno perso oltre 177 mila addetti autonomi, un calo del 14,1%: in media circa 81 piccoli imprenditori e altre partite iva in meno ogni giorno. È quanto emerge da un'elaborazione Confesercenti su dati camerali relativi al commercio e alla filiera.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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