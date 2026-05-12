Comincia l’Eurovision Song Contest più contestato di sempre

Quest’anno l’Eurovision Song Contest si presenta con una delle edizioni più criticate, poiché cinque paesi, tra cui la Spagna e l’Irlanda, hanno annunciato il loro boicottaggio. La decisione deriva da diverse motivazioni legate a questioni politiche e organizzative, portando a una partecipazione ridotta rispetto alle edizioni precedenti. La manifestazione, prevista tra pochi giorni, si svolgerà con un numero di partecipanti inferiore rispetto alle annate passate.

Cinque paesi, tra cui Spagna e Irlanda, boicotteranno il concorso canoro europeo per protesta contro la partecipazione di Israele Martedì sera comincerà a Vienna la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest (chiamato anche solo “Eurovision”), probabilmente la più contestata nella storia recente del concorso canoro internazionale, seguito da decine di milioni di persone nel mondo. Cinque paesi – Irlanda, Spagna, Slovenia, Paesi Bassi e Islanda – hanno deciso di non partecipare per protestare contro la scelta dell’EBU, il consorzio delle emittenti radiotelevisive pubbliche europee, che organizza l’Eurovision Song Contest, di permettere a Israele di gareggiare nonostante i crimini di guerra commessi a Gaza.🔗 Leggi su Ilpost.it

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