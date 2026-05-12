Come va la Yamaha Tracer 9 GT+ | sportiva quando serve turistica sempre

Da gazzetta.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Yamaha Tracer 9 GT+ si distingue come la versione più avanzata della linea sport-touring del marchio, con caratteristiche che combinano prestazioni sportive e comfort per lunghi viaggi. Fa parte di una gamma composta da sei modelli diversi, tutti equipaggiati con motori da 700 e 900 cc. La moto si presenta come una scelta versatile, adatta sia all’uso quotidiano che alle escursioni più impegnative.

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La 9 GT+ rappresenta oggi il punto più alto raggiunto da Yamaha nel segmento sport touring. È l’ammiraglia di una famiglia composta da sei varianti equipaggiate con i motori tricilindrici CP2 da 700 cc e CP3 da 900 cc, una gamma che negli anni è diventata sempre più articolata e sofisticata. La GT+ nasce con un obiettivo preciso: offrire il massimo in termini di tecnologia, comfort e assistenza alla guida, senza rinunciare al carattere sportivo che ha sempre distinto la piattaforma Tracer. Secondo chi l'ha progettata, la ripartizione ideale dell’utilizzo è 70% turismo e 30% sport. Una definizione che può sembrare teorica, ma che descrive sorprendentemente bene il comportamento della moto su strada.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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Yamaha Tracer 9 GT - Sport Touring - Test motocykla

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