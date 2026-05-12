Come sta Andrea Sempio il racconto dell’amica e legale Angela Taccia | Come un recluso L’analisi degli avvocati su cinque perizie – Il video

Andrea Sempio, coinvolto nell’indagine per l’omicidio di Chiara Poggi, si trova in condizioni che l’amica e legale Angela Taccia definisce come una reclusione volontaria, descrivendo il suo stato attuale come simile a quello di un recluso. Negli ultimi mesi sono state presentate cinque perizie che analizzano la situazione, senza che siano state rese pubbliche ulteriori decisioni o sviluppi ufficiali. Un video accompagna questa narrazione, offrendo ulteriori dettagli sulla vicenda.

Quella di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, secondo l’amica storica e legale Angela Taccia è ormai una vita che ogni giorno assomiglia a una reclusione volontaria. È lei stessa a raccontarlo a Storie Italiane su Rai1: «Andrea è rassegnato, tranquillo non lo può essere, nel limite del possibile. La sua vita è cambiata: è un ragazzo che da mesi tende a vivere chiuso in casa tranne quando va a lavorare». L’ultima settimana il 38enne l’ha trascorsa quasi interamente fra lo studio dei difensori e le mura domestiche, in una condizione di fatto assimilabile ai domiciliari. Da ieri Sempio si trova invece a Roma, come anticipato...🔗 Leggi su Open.online

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