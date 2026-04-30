Andrea Sempio l’intervento dell’avvocato Taccia | le novità su Garlasco a Mattino Cinque

Nelle ultime ore si sono diffuse nuove informazioni sul caso di Garlasco, a quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi. Durante una puntata di Mattino Cinque, l’avvocato Taccia ha commentato l’intervento di Andrea Sempio, portando alla luce alcune novità che potrebbero influenzare l’andamento delle indagini. La vicenda, che ha tenuto banco per tanti anni, si arricchisce di dettagli che rischiano di modificare il quadro giudiziario.

A quasi vent’anni dal delitto di Chiara Poggi, le indagini registrano una svolta che cambia profondamente lo scenario. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore, con la richiesta di interrogatorio per Andrea Sempio, la Procura di Pavia rivede dinamiche e responsabilità dell’omicidio avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Un nuovo capitolo che riapre interrogativi mai sopiti. La novità più rilevante riguarda proprio il ruolo di Sempio, oggi unico indagato, al posto del condannato definitivo Alberto Stasi. Dopo la richiesta di convocazione fissata per il 6 maggio, torna in primo piano anche la strategia difensiva, con l’intervento della sua legale, Angela Taccia, che segue da vicino gli sviluppi di un’inchiesta che continua a evolversi.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Parla Giada Bocellari, avvocato di Alberto Stasi: Ecco perché è innocente - 15/12/2025

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Garlasco, Andrea Sempio convocato in Procura il 6 maggio per l’interrogatorio. Per i pm ha ucciso Chiara Poggi da solo; Garlasco, Andrea Sempio convocato dalla Procura il 6 maggio. 'Ha ucciso Chiara Poggi da solo'; Garlasco, difesa di Sempio: È un altro interrogatorio senza gli atti; Omicidio di Garlasco, per il pm Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi da solo.

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'Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi per un rifiuto'Tra le aggravanti contestate anche quella della crudeltà per l'efferatezza dell'azione, il numero e l'entità delle ferite inferte alla vittima, di cui almeno 12 lesioni sul cranio e sul volto. S ... ansa.it

Andrea Sempio ha ucciso Chiara Poggi, "con l'aggravante di aver commesso il fatto per motivi abietti, riconducibili all'odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale". Lo sostiene la Procura di Pavia nell'invito a comparire con cui chiede all - facebook.com facebook

Caso #Garlasco. Ancora un colpo di scena. Andrea #Sempio – scrivono i PM – ha ucciso Chiara Poggi da solo. Il nuovo indagato è stato convocato a sorpresa in Procura a Pavia il 6 maggio per un ultimo interrogatorio in vista dell’imminente chiusura delle ind x.com