garlasco angela taccia sbotta sul mistero del libro che andrea sempio non ricorda la reazione della legale

All'ennesima domanda sul libro che Andrea Sempio non ricorda, l'avvocata Angela Taccia ha reagito con nervosismo, interrompendo l'interlocutore e affermando che non ci sono elementi sufficienti per rispondere. La discussione si è concentrata su questa specifica questione, con l'avvocata che ha mostrato chiaramente irritazione. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito durante l'episodio.

Sull’amnesia di Andrea Sempio sul libro che la mattina del delitto di Garlasco avrebbe voluto acquistare a Vigevano sono state fatte tante domande. Anche in una giornata particolare come mercoledì 4 marzo, quando l’indagato ha incontrato i suoi avvocati e i suoi consulenti a Roma, non è mancata l’occasione per incalzarlo su questo aspetto. A sua difesa è intervenuta la legale Angela Taccia, che ha detto: “Mi cadono le braccia, non ci sono parole”. Lo sfogo di Angela Taccia Come anticipato, Andrea Sempio e i suoi avvocati si sono riuniti a Roma con i loro consulenti mercoledì 4 marzo. L’indagato e i legali sono stati raggiunti dai cronisti. “Com’è possibile che non ricordi il titolo del libro?”, gli ha chiesto a un certo punto un giornalista in mezzo all’assedio di microfoni e telecamere. 🔗 Leggi su Virgilio.it

“Stasi sorrideva…”. Garlasco, l’avvocato di Andrea Sempio scatena il caos: cosa ha detto Angela TacciaLe immagini hanno iniziato a circolare rapidamente sui social, accendendo un dibattito che va ben oltre la semplice cronaca giudiziaria.

