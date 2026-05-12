Come si vota all'Eurovision Song Contest 2026 | il regolamento e il televoto

Stasera, martedì 12 maggio 2026, inizia l'Eurovision Song Contest 2026 con la prima semifinale, dove parteciperà anche Sal Da Vinci con la sua "Per Sempre Sì". Ecco il regolamento e tutto quello che serve per votare.🔗 Leggi su Fanpage.it

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