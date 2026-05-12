Chi veste Sal Da Vinci all'Eurovision Song Contest 2026 | il look bianco è un omaggio a Napoli

Oggi si tiene la prima esibizione di Sal Da Vinci all’Eurovision Song Contest 2026, con il brano Per sempre sì. Indossa un look bianco, considerato un omaggio alla città di Napoli. La sua partecipazione rappresenta un momento importante per l’artista, che ha scelto di interpretare la canzone durante la competizione musicale internazionale. La performance si svolge in un contesto di grande attenzione mediatica.

Sal Da Vinci si esibisce oggi per la prima volta all'Eurovision Song Contest 2026, al quale partecipa col brano Per sempre sì. Chi ha firmato il look da cerimonia total white sfoggiato sul palcoscenico?.🔗 Leggi su Fanpage.it

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