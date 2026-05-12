Come si trasmette l’Hantavirus e perché sta facendo così paura

Da novella2000.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’hantavirus si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti o le loro secrezioni, come urine e feci. La diffusione avviene spesso in ambienti in cui si accumulano questi animali, come aree abbandonate o cantine. Le persone possono essere contagiate inalando particelle presenti in ambienti contaminati, oppure toccandosi naso e bocca dopo aver toccato superfici infette. In alcuni casi, il virus può causare forme molto gravi di malattia.

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L’hantavirus è mortale nelle forme più gravi, ma si può guarire con cure tempestive: cosa sapere e come si trasmette. L’hantavirus è mortale in alcune sue forme più gravi, soprattutto quando evolve rapidamente in insufficienza respiratoria o renale. Per questo è importante capire come si trasmette, in particolare attraverso il contatto con roditori infetti o l’inalazione di particelle contaminate presenti nell’ambiente. Allo stesso tempo, ci si interroga su come si guarisce, dato che la sopravvivenza dipende soprattutto dalla rapidità della diagnosi e dalle cure di supporto disponibili, in assenza di vaccini o terapie specifiche. Il 2 maggio 2026 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha segnalato un cluster di infezioni respiratorie acute a bordo della nave da crociera MV Hondius, successivamente ricondotte a hantavirus.🔗 Leggi su Novella2000.it

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