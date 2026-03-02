Iran Dini | Abbiamo condannato Putin perché invaso paese sovrano e ora si sta facendo lo stesso

Il rappresentante iraniano ha affermato che l’Iran ha condannato l’invasione russa di un paese sovrano, ma ha anche criticato l’Europa per essere stata assente nelle decisioni. Ha specificato che le decisioni sono state prese esclusivamente dagli Stati Uniti e da Israele, che probabilmente avevano già previsto un’estensione del conflitto. Queste dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto internazionale.

L’Iran? “Bisogna dire che l’’Europa non ha contato assolutamente nulla, la decisione è stata tutta degli Usa e di Israele che probabilmente avevano già previsto l’allargamento del conflitto. Affermando questo, sia chiaro, non voglio assolutamente difendere l’Iran. In questo momento però si. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

L'ex premier Dini: "Se abbiamo condannato Putin ...""Si sarebbe tentati di dire che abbiamo condannato Putin per aver invaso un Paese sovrano con azioni militari ma è quello che stanno facendo gli Usa...

Perché Trump sta facendo quello che sta facendoI dazi all'Ue, il flirt con Putin, il rimpatrio forzato degli immigrati, il blitz in Venezuela, le mire sulla Groenlandia.