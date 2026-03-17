Il team di bellezza ha utilizzato extension e una tecnica di colorazione da oltre 10.000 dollari per trasformare Sarah Pidgeon nell’icona del minimalismo anni ’90. Nel frattempo, l’aspetto di Carolyn Bessette-Kennedy si distingue per il suo biondo solare, che negli anni ha consolidato il suo stile inconfondibile. Entrambe le operazioni hanno portato a risultati visibili e riconoscibili.

L ’eredità estetica di Carolyn Bessette-Kennedy trova il suo sigillo definitivo nel biondo solare, diventato negli anni la cifra stilistica inconfondibile del suo stile. Questa firma cromatica algida e sofisticata, ma mai fuori moda, ha richiesto una metamorfosi radicale per l’attrice Sarah Pidgeon. Brunette naturale, la protagonista di American Love Story ha affrontato una lunga procedura per entrare davvero nella parte, costata 10 mila dollari. Le acconciature anni 90? di Carolyn Bessette-Kennedy da copiare oggi X Come ottenere il biondo di Carolyn Bessette Kennedy?. Inizialmente, il debutto di Sarah Pidgeon nei panni – e nella tinta – di Carolyn Bessette-Kennedy aveva scatenato una vera hair crisis mediatica. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per trasformare Sarah Pidgeon nell'icona del minimalismo anni '90, il beauty team ha usato extension e una tecnica di colorazione da oltre 10.000 dollari

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