Come l' acqua ridisegna la città e può favorire la rigenerazione urbana | doppio appuntamento a Udine
A Udine, il 16 e 17 maggio, si terrà un evento promosso da ReGeneration Hub Friuli dedicato all’utilizzo dell’acqua come elemento per ripensare le aree urbane. La manifestazione si inserisce nel percorso di preparazione a NanoValbruna 2026, il festival che si concentra su temi di innovazione e sostenibilità. L’iniziativa coinvolgerà esperti e cittadini in discussioni e attività legate alle potenzialità dell’acqua per la rigenerazione delle città.
L’acqua come chiave per ripensare le città del futuro. Parte da questa riflessione il doppio appuntamento che ReGeneration Hub Friuli porterà a Udine il 16 e 17 maggio nell’ambito del percorso di avvicinamento a NanoValbruna 2026, il festival dedicato a innovazione, sostenibilità e nuove.🔗 Leggi su Udinetoday.it
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