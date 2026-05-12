Come l' acqua ridisegna la città e può favorire la rigenerazione urbana | doppio appuntamento a Udine

A Udine, il 16 e 17 maggio, si terrà un evento promosso da ReGeneration Hub Friuli dedicato all’utilizzo dell’acqua come elemento per ripensare le aree urbane. La manifestazione si inserisce nel percorso di preparazione a NanoValbruna 2026, il festival che si concentra su temi di innovazione e sostenibilità. L’iniziativa coinvolgerà esperti e cittadini in discussioni e attività legate alle potenzialità dell’acqua per la rigenerazione delle città.

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