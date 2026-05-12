Un'inchiesta del New York Times rivela come il governo israeliano abbia utilizzato l'Eurovision come strumento di propaganda, documentando i finanziamenti e le strategie adottate. Secondo i rapporti, sono stati investiti notevoli fondi pubblici per influenzare l'immagine del paese durante l'evento musicale internazionale. I documenti ottenuti mostrano come siano stati pianificati diversi interventi per promuovere una narrativa favorevole, coinvolgendo anche figure e risorse statali.

Lo rivela una lunga inchiesta del New York Times pubblicata l'11 maggio, firmata da Mara Hvistendahl e Alex Marshall, che hanno intervistato più di cinquanta persone e analizzato documenti interni dell'EBU - la European Broadcasting Union, l'ente che organizza la competizione - e del governo israeliano. Il quadro che emerge è quello di un Paese che ha deciso di usare la competizione canora più seguita al mondo (166 milioni di spettatori) come strumento di recupero d'immagine, nel momento in cui la sua reputazione internazionale era ai minimi storici. Non era la prima volta. Il cantautore Doron Medalie, che nel 2018 aveva...🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Come Israele ha trasformato l'Eurovision in uno strumento di propaganda: ecco i documenti che lo provano

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