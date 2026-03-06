Percepiti come tali | come il Senato ha trasformato il DDL antisemitismo in uno strumento di censura contro chi critica Israele

Il Senato ha approvato un disegno di legge che riguarda la lotta all’antisemitismo, ma in realtà il testo è stato modificato in modo da limitare la libertà di critica verso Israele. La legge, ora, può essere interpretata come uno strumento di censura contro chi esprime opinioni contrarie a quella che viene considerata la versione ufficiale. La discussione ha visto diverse posizioni, senza che siano stati annunciati cambiamenti sostanziali al testo.

Il 4 marzo 2026 il Senato della Repubblica ha approvato con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astenuti il cosiddetto «DDL antisemitismo» - più correttamente denominato Disposizioni per il contrasto all'antisemitismo e per l'adozione della definizione operativa di Antisemitismo — trasmettendolo alla Camera per l'approvazione definitiva. La maggioranza di centrodestra, compatta, ha festeggiato. Italia Viva e Azione si sono accodate. Il Partito Democratico si è spaccato: 21 senatori su 36 si sono astenuti, sei cosiddetti «riformisti» — tra cui Graziano Delrio, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi — hanno votato a favore. M5S e Alleanza Verdi Sinistra hanno detto no. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Approvato al Senato il ddl sull’antisemitismo: “Così sarà vietato criticare Israele”. Il Pd si spaccaPolemica per l'adozione della definizione dell'Ihra: "Nei Paesi in cui è stata adottata, è stata esattamente utilizzata per fare il contrario di...

