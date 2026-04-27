R oma, 27 apr. (askanews) – Moda e outfit esclusivi, lusso, personaggi arguti ma allo stesso tempo vulnerabili rimasti ancora nell’immaginario collettivo, musiche, ritmo, New York e Milano. Dal 29 aprile arriva nelle sale, a 20 anni dal successo mondiale del primo capitolo, “Il Diavolo Veste Prada 2” diretto ancora da David Frankel. Non un semplice sequel ma un “aggiornamento” a un contesto nuovo di crisi del giornalismo cartaceo, con aziende che tagliano personale, sfilate e foto che vengono viste quasi solo online, con gli stessi protagonisti alle prese con nuove modalità di lavoro e nuovi problemi. Leggi anche › Torna “Il Diavolo veste Prada 2”.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - “Il Diavolo Veste Prada 2”, moda e crisi dell’editoria, 20 anni dopo

IL DIAVOLO VESTE PRADA 2 | Trailer finale | IT

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