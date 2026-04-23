Lunedì sera si è tenuto a New York il debutto di Il Diavolo Veste Prada 2. La serata ha visto la partecipazione di numerosi ospiti, molti dei quali hanno sfoggiato outfit di alta moda, tra cui un mantello Givenchy indossato dall'attrice protagonista. Tuttavia, l’abbigliamento maschile presente sulla passerella e sul red carpet si è mantenuto su toni più sobri, senza particolari elementi di spicco. La manifestazione ha attirato l’attenzione per l’ampio uso di capi eleganti e curati nei dettagli.

Lunedì sera, Il Diavolo Veste Prada 2 ha debuttato a New York. Come ci si poteva aspettare, il red carpet era pieno di moda spettacolare — il mantello Givenchy di Meryl! — ma l’abbigliamento maschile in mostra era, beh, semplicemente discreto. Stanley Tucci, che torna nel sequel nei panni di Nigel Kipling, appariva elegante come sempre con una giacca sportiva in velluto aderente e pantaloni color antracite, ma quello è stato, in definitiva, l’unico vero momento degno di nota (dopotutto, Il Diavolo Veste Prada è un raro franchise blockbuster non rivolto principalmente a un pubblico maschile). Tuttavia, ci ha fatto guardare indietro con un po’ di nostalgia agli outfit semplici e sensuali indossati dagli uomini durante il tour promozionale del film originale nel 2006.🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Gli uomini di Il Diavolo Veste Prada avevano un grande stile nel 2006

Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale

Notizie correlate

Anne Hathaway e Meryl Streep regine di stile, così gli abiti delle premiere raccontano ‘Il diavolo veste Prada 2’Spopola tra le star di Hollywood il cosiddetto ‘method dressing’, una pratica che mixa marketing e styling pensata come metodo originale per la...

Il diavolo veste Prada: ecco come Streep e Hathaway si vestivano per il press tour del 2006Molto prima che i press tour diventassero esercizi di stile calibratissimi, nel 2006 il cast de Il diavolo veste Prada sfilava tra première e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Il Diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York. FOTO; ll diavolo veste Prada 2, Miranda sfida il 2026: algoritmi, fast fashion e la fine del suo impero; Il Diavolo Veste Prada 2, mega evento tra star, moda e glamour su Disney+: ecco quando; Ho letto il Il diavolo veste Prada così non dovete farlo voi.

La première mondiale del Diavolo veste Prada 2 è stata «come il Coachella delle persone queer»Il diavolo vero e proprio non c’era, ma tutti gli altri sì: da Lady Gaga, Anne Hathaway e Meryl Streep a innumerevoli influencer, drag queen e giornalisti di moda ... vanityfair.it

Sul red carpet de il Diavolo Veste Prada 2 anche Donatella Versace. Non solo in veste di stilistaLa prima europea del film, che si è svolta a Londra, ci ha finalmente regalato un look Prada e l'abbraccio tra due ... amica.it

Il look di Chiara Ferragni alla première londinese di "Il Diavolo Veste Prada" non lascia davvero nulla all'immaginazione. Cosa ne pensate #ChiaraFerragni #IlDiavoloVestePrada - facebook.com facebook

Visto in anteprima. È sorprendentemente delizioso e altre centinaia di aggettivi positivi. Ha ragione Meryl Streep: va al di là di ogni aspettativa. Mi aspetto numeri da record #ildiavolovesteprada2 x.com