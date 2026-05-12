Un nuovo studio internazionale analizza come alcune specie di funghi, appartenenti alla famiglia Mortierellaceae, utilizzino specifiche proteine per influenzare la formazione del ghiaccio. La ricerca si concentra sulle basi genetiche e molecolari coinvolte nel processo di nucleazione del ghiaccio, un fenomeno che può avere ripercussioni sulla formazione delle precipitazioni atmosferiche. Il lavoro fornisce dettagli sui meccanismi biologici che permettono a questi funghi di partecipare a processi atmosferici complessi.

Uno studio internazionale mette in luce le basi genetiche e molecolari per la nucleazione del ghiaccio tramite proteine nelle Mortierellaceae Un aspetto poco conosciuto della pioggia è che essa solitamente inizia sotto forma di ghiaccio, che poi si scioglie durante la precipitazione al suolo quando incontra aria dalla temperatura superiore agli 0°C. Le nuvole sono infatti piene della cosiddetta acqua sopraffusa (supercooled, in inglese), ossia un liquido che raggiunge anche i -40°C, ma che non ha ancora congelato. Il motivo è che la formazione di un nucleo di ghiaccio iniziale è un processo dal costo energetico molto elevato e quindi richiede un aiuto esterno, un catalizzatore, per avvenire più rapidamente.🔗 Leggi su Lucascialo.it

© Lucascialo.it - Come i funghi riescono a controllare la pioggia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo

Notizie correlate

Neonato nella “Culla per la vita”. La Uil: “Quando i sistemi funzionano, riescono a fare la differenza”Roberto Cirillo della Uil di Bergamo ( un sindacato) si esprime su quanto accaduto nella mattina del 19 aprile alla sede della Croce Rossa di...

Curare la depressione col principio attivo dei funghi allucinogeniDegli effetti della psilocibina si parla da decenni, ma ora ci sono nuove conferme e potrebbe arrivare il primo farmaco brevettato Gli antidepressivi...