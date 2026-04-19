Neonato nella Culla per la vita La Uil | Quando i sistemi funzionano riescono a fare la differenza

Il 19 aprile una donna ha lasciato un neonato all’interno della “Culla per la vita” presso la sede della Croce Rossa di Bergamo. Roberto Cirillo, rappresentante della Uil locale, ha commentato l’evento, sottolineando che sistemi come questa struttura possono fare la differenza quando funzionano correttamente. La scoperta è stata confermata dalle autorità che si sono attivate per il primo soccorso e le verifiche del caso.

Roberto Cirillo della Uil di Bergamo ( un sindacato) si esprime su quanto accaduto nella mattina del 19 aprile alla sede della Croce Rossa di Bergamo, dove all’interno della “Culla per la vita” è stato trovato un neonato. “Al di là della notizia in sé, che inevitabilmente colpisce sul piano umano, ritengo importante sottolineare come episodi di questo tipo restituiscano anche un’immagine concreta di come, quando i sistemi funzionano, riescano davvero a fare la differenza. La prontezza nella gestione dell’allarme, il coordinamento tra operatori e servizi sanitari e, soprattutto, l’esito positivo per il bambino sono elementi che meritano di essere evidenziati non solo come cronaca, ma come esempio di buona organizzazione e presenza sul territorio.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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