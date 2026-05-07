Sinner agli Internazionali di Roma 2026 | Sto bene qui si riparte da zero

Il tennista numero uno del mondo torna a giocare agli Internazionali BNL d’Italia un anno dopo aver ripreso l’attività dopo la sospensione legata a un caso di doping. Dopo aver annunciato di sentirsi in buona forma, ha dichiarato di ripartire da zero. La competizione si svolge nel 2026 e segna il suo rientro nel torneo romano, nel quale aveva partecipato anche in passato.

Il numero uno del mondo torna agli Internazionali BNL d’Italia un anno dopo il rientro post sospensione per il caso Clostebol. “Ho recuperato a Madrid, ora voglio arrivare pronto a Parigi”. E su Alcaraz: “Ha qualità incredibili” Un anno dopo il ritorno in campo seguito alla sospensione per il caso Clostebol, Jannik Sinner ritrova gli Internazionali BNL d’Italia con uno scenario completamente diverso. Dodici mesi fa il torneo di Roma rappresentava il primo passo dopo mesi lontano dal circuito. Oggi, invece, il numero uno del mondo arriva nella Capitale dopo aver conquistato i primi quattro Masters 1000 della stagione, con qualche interrogativo legato soprattutto alla gestione delle energie in vista del Roland Garros.🔗 Leggi su Sportface.it Notizie correlate Alcaraz si ritira da Madrid, Sinner numero 1 almeno fino agli Internazionali di Roma(Adnkronos) – Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid e Jannik Sinner sarà numero 1 del mondo fino agli Internazionali d'Italia. Alcaraz si ritira da Madrid, Sinner sarà numero uno almeno fino agli Internazionali di Roma(Adnkronos) – Adesso è ufficiale: Carlos Alcaraz non parteciperà al Masters 1000 di Madrid, in programma dal 22 aprile al 3 maggio. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Jannik Sinner agli Internazionali d'Italia 2026: quando gioca a Roma, orari e dove vedere le partite in diretta · Tennis ATP; Sinner e gli Internazionali, Jannik risolve il 'rebus Roma': l'annuncio; Sinner debutta sabato: il tabellone di Roma; Internazionali di Roma, sorteggiato il tabellone. Contro chi debutterà Sinner. Sinner agli Internazionali di Roma 2026, il montepremi del torneo e quando giocaJannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2026: il montepremi completo del Masters 1000 di Roma, le cifre turno per turno e il possibile cammino ... quifinanza.it Roma sogna con Sinner: 50 anni dopo, un italiano può vincere gli InternazionaliSfatare un tabù che dura esattamente da 50 anni. Gli Internazionali d’Italia 2026, in programma dal 6 al 17 maggio al Foro Italico di Roma, sono la grande occasione per rivedere un italiano vincere il ... ilfattoquotidiano.it Internazionali BNL d'Italia, i risultati di oggi a Roma in diretta live #SkySport #SkyTennis x.com Paolini-Jeanjean diretta Internazionali di Roma: segui la sfida - facebook.com facebook