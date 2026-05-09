Con l’eliminazione di Auger-Aliassime, il tabellone degli Internazionali d’Italia si configura in modo diverso per Jannik Sinner. Il torneo prosegue con alcune variazioni nel percorso dei qualificati e dei possibili avversari, mentre il giocatore italiano si prepara al suo primo match sul centrale del Foro Italico. La competizione entra ora in una fase più definita, con la speranza di vedere Sinner avanzare nel torneo.

In attesa di scendere in campo sul centrale del Foro Italico per il suo match d’esordio nel torneo, comincia a delinearsi il possibile cammino di Jannik Sinner verso la finale degli Internazionali d’Italia 2026, quinto Masters 1000 della stagione per il circuito ATP. Il numero uno al mondo svetta nella parte alta del tabellone e si appresta ad iniziare il suo percorso sulla terra rossa romana sfidando l’austriaco Sebastian Ofner. In caso di successo, il 24enne altoatesino troverebbe ai sedicesimi uno tra il ceco Jakub Mensik (l’ultimo giocatore in grado di batterlo, ormai oltre due mesi fa sul cemento di Doha) e l’australiano Alexei Popyrin con all’orizzonte un probabile incrocio agli ottavi contro il francese Arthur Fils (fresco semifinalista a Madrid) e lo statunitense Frances Tiafoe.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Come cambia il tabellone di Sinner con l’eliminazione di Auger-Aliassime: occasione per Fonseca

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