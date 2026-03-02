Buckingham Palace ordina a Beatrice ed Eugenia di York di non unirsi più ai Royal in occasione di eventi pubblici come Ascot e il Trooping The Colour

Buckingham Palace ha deciso di vietare a Beatrice ed Eugenia di York di partecipare agli eventi pubblici come Ascot e il Trooping The Colour, impedendo loro di apparire nelle foto ufficiali o di essere viste in compagnia dei membri della famiglia reale. La misura colpisce le due principesse, coinvolte nello scandalo Epstein, e segue la stessa decisione presa nei confronti del padre, il duca di York, e di Sarah Ferguson.

Buckingham Palace ordina alle principesse Beatrice ed Eugenia di York di non unirsi più ai Royal in occasione di eventi pubblici come le gare ippiche di Ascot e il Trooping The Colour di re Carlo Non potranno più farsi vedere in compagnia dei Royal, né apparire nelle foto ufficiali. Beatrice ed Eugenia di York, vittime dello scandalo Epstein, sono inaspettatamente messe al bando proprio come il padre Andrea e la madre Sarah Ferguson. Per loro non ci saranno più gli appuntamenti annuali delle corse ippiche di Ascot, il Trooping The Colour del compleanno di re Carlo, il torneo di Wimbledon, i Garden Party di Buckingham Palace e i ricevimenti di Stato a corte.

Beatrice ed Eugenia di York, che nonostante lo scandalo Epstein restano al fianco di papà AndreaLogico che lo scandalo planetario che ha gettato sul padre l'ombra della pedofilia (e che ha di recente travolto anche mamma Sarah Ferguson) stia...

Sconvolte e preoccupate per il proprio futuro. Ecco cosa significa per Sarah Ferguson, Beatrice ed Eugenia di York l'arresto di Andrea Mountbatten-Windsor

