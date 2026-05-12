Un tifoso di Como rischia quattro anni di carcere dopo che sono stati trovati adesivi con la scritta “Comasco Schlein” durante il derby con il Monza dello scorso anno. Le autorità hanno aperto un procedimento legale legato a quell’episodio, che ha suscitato nuove tensioni tra le parti coinvolte. La vicenda si inserisce in un quadro più ampio di contestazioni e polemiche legate agli eventi sportivi di quell’occasione.

Nuove tensioni politiche attorno al caso degli adesivi “Comasco Schlein” comparsi durante il derby tra Monza e Como dello scorso anno. A intervenire sulla vicenda è stato Alessandro Corbetta, capogruppo della Lega in Consiglio Regionale della Lombardia, che ha criticato duramente la denuncia presentata dalla segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nei confronti di un tifoso del Monza. L’autore del gesto è stato identificato e iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di diffamazione aggravata dall’odio razziale. Il tifoso, peraltro, è già stato colpito dal provvedimento del Daspo, ovvero il divieto di mettere piede dentro gli stadi.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - "Comasco Schlein", il tifoso ora rischia 4 anni di carcere

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E' indagato per diffamazione con aggravante dell’odio razziale un tifoso del Monza per gli adesivi Comasco Schlein, che rimanderebbero a offese legate alle origini ebraiche della famiglia della segretaria dem. La provincia unica facebook.com/share/v/18W x.com

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