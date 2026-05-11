Caso figurina contro Schlein | Per una goliardata da stadio un tifoso rischia di finire in carcere

Da monzatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un tifoso rischia il carcere per aver eseguito una goliardata durante una partita, mentre si discute di un episodio che ha coinvolto una figura politica. La vicenda ha suscitato polemiche e riflessioni sul limite tra scherzo e offesa, evidenziando come comportamenti considerati innocui possano essere interpretati diversamente in ambito legale. La questione ha acceso il dibattito sui rischi di escalation di atteggiamenti da stadio.

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“Siamo arrivati al punto di vedere razzismo e odio anche dove esiste semplicemente della goliardia da stadio”. A parlare è il capogruppo regionale della Lega Alessandro Corbetta. Al centro la vicenda di quelle figurine con la scritta “Comasco Schlein” realizzate e distribuite lo scorso anno in.🔗 Leggi su Monzatoday.it

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