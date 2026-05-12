Colpo di scena | Holger Rune commenta la sua inattesa uscita dal Roland Garros
Holger Rune ha rilasciato una dichiarazione riguardo alla sua eliminazione al torneo di Roland Garros. L’atleta ha spiegato le proprie sensazioni e i motivi che hanno portato alla conclusione anticipata della sua partecipazione. La sua uscita dal torneo ha suscitato sorpresa tra gli appassionati e gli esperti, considerando le aspettative che circondavano il suo percorso nel torneo parigino. Rune ha espresso il desiderio di migliorare e di affrontare con determinazione le prossime competizioni.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Holger Rune ha ufficialmente annunciato il suo ritiro dalle competizioni di Roland Garros e Amburgo, un passo necessario dopo un infortunio al tendine d’Achille che lo ha colpito lo scorso ottobre. Il tennista danese, una delle giovani promesse del circuito ATP, ha deciso di prorogare la sua assenza, concentrandosi completamente sulla riabilitazione. Rune, che non compete dal momento dell’infortunio avvenuto durante l’Open di Stoccolma, ha dovuto riconsiderare i suoi piani di ritorno. Inizialmente, aveva previsto di ripresentarsi al torneo di Amburgo, ma la sua condizione fisica richiede più tempo di quanto sperato.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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