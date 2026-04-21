Holger Rune ha recentemente affrontato un calo di prestazioni durante le competizioni e ha manifestato preoccupazioni riguardo alla partecipazione al prossimo torneo di Roland Garros. La sua situazione ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori, dato che il giocatore sta cercando di gestire le difficoltà sul campo e le tensioni legate alla competizione. La sua condizione attuale rappresenta un nuovo capitolo nella sua carriera sportiva.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Holger Rune si trova di fronte a una nuova sfida mentre si prepara a tornare in campo. L’atleta danese ha subito un grave infortunio al tendine di Achille durante l’Open di Stoccolma lo scorso ottobre, un problema che ha richiesto un intervento chirurgico. La guarigione da questo tipo di infortunio è spesso lunga e incerta, portando a preoccupazioni su una sua possibile disponibilità per il torneo degli US Open previsto per quest’anno. Nonostante le aspettative, Rune ha anticipato il suo rientro, tornando prima del Roland Garros, ma ora deve fronteggiare un ulteriore ostacolo.🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Dal calo di prestazioni all’ansia per il Roland Garros: i nuovi problemi di Holger Rune.

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