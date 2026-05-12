Nella sera di ieri, un centro medico situato nella periferia di Tiro, nel sud del Libano, è stato colpito da un attacco aereo. L’operazione, definita come un “double-tap” da fonti militari, ha provocato un morto e cinque feriti tra i civili presenti. L’attacco interessa un’area già segnata da tensioni e bombardamenti, che coinvolgono le forze israeliane e le zone di confine libanesi.

Ennesimo centro medico bombardato nel Libano del sud. L’esercito israeliano ha colpito ieri a Srifa, periferia di Tiro, un centro medico affiliato al ministero della Salute libanese. Era gestito da giovani volontari che avevano ricevuto l’autorizzazione da Unifil, contingente Onu di interposizione tra Libano e Israele, e lo stavano utilizzando per curare i feriti degli attacchi. Un volontario ucciso e uno ferito. In totale i feriti sono almeno cinque. È ormai consuetudine colpire gli operatori sanitari in Libano, spesso con la tecnica del double-tap, il doppio o triplo attacco destinato proprio a chi accorre per recuperare i morti o i feriti. DALL’INIZIO di questa fase del conflitto, il 2 marzo scorso, sono almeno 103 gli operatori sanitari uccisi e 230 quelli feriti da Israele in Libano.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Colpito un centro medico a Tiro: il «double-tap» israeliano fa un morto e 5 feriti

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