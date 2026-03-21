Nelle ultime ore, nel Medio Oriente, ci sono state esplosioni presso una base militare statunitense in Bahrein e un caccia israeliano è stato colpito. Le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno annunciato di aver abbattuto un F-16 israeliano intorno alle 3:45 del mattino nell’Iran centrale. La regione è al centro di tensioni legate a gas e petrolio, che alimentano la crisi attuale.

Nelle ultime ore, le Guardie della Rivoluzione iraniana hanno dichiarato di aver colpito un caccia F-16 israeliano nei cieli dell’Iran centrale, affermando che l’incidente sarebbe avvenuto alle 3:45 del mattino. Secondo Teheran, si tratterebbe di un velivolo “ostile appartenente al regime sionista”. La versione israeliana appare tuttavia più cauta: l’esercito ha confermato il lancio di un missile terra-aria contro un proprio aereo impegnato in un’operazione in Iran, ma ha sottolineato che non vi sarebbero stati danni. Resta dunque incerto se le due ricostruzioni si riferiscano allo stesso episodio o a eventi distinti, mentre l’assenza di verifiche indipendenti contribuisce ad alimentare l’ambiguità. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Medio Oriente: esplosioni nella base Usa in Bahrein, colpito un caccia israeliano. Gas e petrolio al centro della crisi

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