Un attacco israeliano ha colpito un centro medico nel sud del Libano, causando la morte di almeno 12 operatori sanitari, secondo quanto comunicato dal ministero della Salute libanese. L'episodio si è verificato nel contesto di un raid sulla struttura di assistenza sanitaria di base, situata nella zona meridionale del paese. La notizia è stata resa nota dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli sulle circostanze dell'attacco.

Un attacco israeliano contro un centro di assistenza sanitaria di base nel sud del Libano ha ucciso almeno 12 operatori sanitari: lo afferma il ministero della Salute. In una nota si parla di un “raid aereo israeliano che ha preso di mira il centro di assistenza sanitaria di base della città di Burj Qalawiya” e “12 medici, paramedici e infermieri sono stati uccisi e un operatore sanitario è rimasto ferito”. Il ministero ha affermato che l’attacco è stato “il secondo contro il settore sanitario in poche ore”, dopo un attacco a Sawaneh che ha ucciso due paramedici affiliati a Hezbollah e al suo alleato Amal. “Proiettili” israeliani hanno colpito una base Unifil nel sud del Libano, secondo quanto riportato dai media statali. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Beirut, raid israeliano su centro medico: 12 morti

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