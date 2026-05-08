Lsvori di manutenzione al collettore Cassina interventi in via Garibaldi

Sono iniziati oggi e dureranno fino a martedì 12 maggio gli interventi di manutenzione straordinaria sul collettore fognario denominato “Cassina”, situato lungo via Garibaldi. I lavori riguardano principalmente la verifica della funzionalità del collettore nella carreggiata stradale, con l’obiettivo di assicurare il corretto funzionamento della rete fognaria nel tratto interessato. La strada sarà interessata da alcune limitazioni durante le operazioni.

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Hanno preso il via oggi e si concluderanno martedì 12 maggio gli importanti lavori di manutenzione straordinaria, per verificare la funzionalità del collettore fognario denominato “Cassina”, collocato nella carreggiata stradale di via Garibaldi e, particolarmente, nel tratto in corrispondenza.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Villa Garibaldi chiusa per interventi di manutenzione: "Riapertura la prossima settimana"Villa Garibaldi è temporaneamente chiusa al pubblico per consentire alcuni interventi di manutenzione straordinaria del verde. Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzioneArezzo, 30 marzo 2026 – Cortona, viabilità comunale: al via gli interventi 2026 del piano quinquennale di manutenzione. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: ANAS - Lavori di manutenzione sulla Tangenziale Carducci tra le uscite 8 e 6 in direzione Bologna; LAVORI DI MANUTENZIONE DELL’ACQUEDOTTO CAMPIDANO; Proseguono i lavori di manutenzione di varie vie comunali; Dopo 10 mesi di lavori di manutenzione, l'Amerigo Vespucci torna in mare. Consorzio di Bonifica Toscana Nord: partono i lavori di manutenzione ordinariaPartiranno nei prossimi giorni decine e decine di cantieri su tutto il comprensorio del Consorzio di Bonifica Toscana Nord sulle province di Lucca, Massa ... gonews.it Tangenziale Sud e tangenziale Nord Ovest: al via i lavori di manutenzione sugli svincoli e corsie di uscita - L'elenco degli interventiProsegue l’attuazione della pianificazione adottata per l’attuazione dei lavori volti alla riqualificazione del piano viabile lungo il sistema tangenziale di Parma. Anas ha programmato l’avvio di ... gazzettadiparma.it Tragedia sul lavoro, muore operaio di Gioia Tauro dopo una caduta dal tetto - facebook.com facebook