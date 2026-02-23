Alta tensione al cantiere del collettore fognario | Lavori fermi da due mesi la Cmc rispetti gli impegni

Un ritardo di due mesi nei lavori ha generato forte malcontento tra operai e residenti. La sospensione dei lavori deriva da problemi tecnici e mancanza di materiali, che ostacolano il completamento dell’opera. La Cmc deve rispettare gli impegni presi con il Comune, mentre le proteste aumentano. La situazione al cantiere rimane critica, con l’attesa di risposte concrete nelle prossime settimane.

Oggi manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura; domani sit-in davanti al campo base di via Amaldi, a Cruillas. I segretari di Fillea, Filca, Feneal: "A gennaio niente stipendi. L'azienda non vuole trasmettere i prospetti paga, impedendo di fatto l’intervento sostitutivo della stazione appaltante". Si attende un incontro in prefettura La tensione continua a essere alta al cantiere della Cmc del collettore fognario sud orientale di Palermo. Oggi si è svolto uno sciopero con una manifestazione dei lavoratori, da piazza Verdi alla Prefettura. E domani la protesta si allarga: alle 7 del mattino si svolgerà un sit-in davanti al campo base del cantiere della rete fognaria Cruillas, in via Amaldi, opera anche questa appaltata alla Cmc Ravenna spa e la cui stazione appaltante è sempre il commissario unico per la depurazione. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Dopo mesi di cantiere e disagi, strada verso la riapertura: conclusi i lavori sul collettore fognarioEntro la prossima settimana, via Ponte a Verucchio riaprirà al traffico, dopo mesi di lavori sul collettore fognario principale che hanno causato numerosi disagi ai residenti. Dopo la protesta sui silos, la Cmc paga gli stipendi agli operai del collettore fognario in SiciliaDopo settimane di tensioni e proteste sui silos, la Cmc ha finalmente saldato gli stipendi di dicembre agli operai del collettore fognario in Sicilia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia. Argomenti discussi: 7 Posizioni Aperte nel Settore Energia ad Avellino; Tramvia, cambiano le corsie in viale Giovine Italia. I nuovi provvedimenti per la viabilità; FOLGORATO SUL CANTIERE A SONNINO, FILLEA CGIL: ENNESIMO RINVIO, ALTRO CHE RIFORMA DELLA GIUSTIZIA; Corso Cavour, strettoia allargata per il Carnevale di Ivrea: il punto presidiato dalla Fondazione. Tensione in Valsusa nella notte, recinzioni rotte e lancio di pietre al cantiere Tav di TradueriviTensioni al cantiere di Traduerivi, in Val di Susa, nel Torinese, dove nella notte una sessantina di attivisti No Tav ha preso parte a un'azione di protesta, sfociata in violenze. Alcuni di loro, ... torino.repubblica.it Operaio muore folgorato, investito dall'alta tensioneUn operaio di 67 anni è morto folgorato a Lecce mentre lavorava all'interno di un cantiere in una zona di campagna in via Vecchia Frigole. A quanto si apprende erano in corso alcuni interventi per la ... ansa.it Avellino, inseguimento ad alta tensione su corso Vittorio Emanuele. Un 36enne armato di coltello semina il panico tra le auto in sosta, forando pneumatici in pieno centro. A dare l’allarme sono alcuni cittadini. La Polizia interviene, ma alla vista delle divise l’uo - facebook.com facebook Fine #febbraio ad alta tensione: ondata di #scioperi mette sotto pressione #trasporti e #viaggi, colpiti in particolare #treni e #aerei. Scopriamo quali saranno le date più "calde" e i comparti interessati x.com