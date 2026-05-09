Studente va in bagno responsabile è sempre il docente Il Collaboratore è un supporto E se il personale è insufficiente? Il Punto di De Martino

Nel corso della trasmissione Diritto in cattedra condotta da Francesco Bunetto, l’avvocato Alessandro De Martino ha approfondito un altro aspetto delicato della culpa in vigilando: la responsabilità del docente quando uno studente esce dall’aula, ad esempio per andare in bagno o in corridoio. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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