Colleferro Al Teatro Vittorio Veneto incontro di grande intensità degli studenti del Polo liceale G Marconi con lo scrittore Roberto Saviano

A Colleferro, al Teatro Vittorio Veneto, gli studenti del Polo liceale “G. Marconi” hanno incontrato lo scrittore Roberto Saviano. L’evento ha visto una partecipazione intensa e coinvolgente, con numerosi giovani presenti per ascoltare le sue parole. La giornata ha rappresentato un momento di grande confronto tra i ragazzi e l’autore, che ha risposto alle domande e condiviso le sue esperienze. La manifestazione si è conclusa con un applauso caloroso.

COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata una giornata indimenticabile quella vissuta dagli studenti del Polo Liceale G. Marconi – I.I.S. di Via delle Scienze di Colleferro, Mercoledì 15 Aprile al Teatro Vittorio Veneto, per l’incontro con il giornalista e scrittore Roberto Saviano, uno degli autori più importanti del panorama letterario contemporaneo, per riflettere sul tema della legalità e sul ruolo delle nuove generazioni. Ad accoglierlo c’erano il Vicesindaco Giulio Calamita, il Vicepreside Vincenzo Gentile e la Prof.ssa Amalia Perfetti, referente del Progetto e gli studenti delle classi 3B, 3D, 3S, 4B, 4L, 4S, 5D, 5E, 5L, 5S e 5T, accompagnati dai loro docenti che nel corso dell’anno hanno sviluppato il progetto sulla lettura e discussione dei temi trattati nel romanzo “L’amore mio non muore” (Einaudi 2025).🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. Al Teatro Vittorio Veneto incontro di grande intensità degli studenti del Polo liceale “G. Marconi” con lo scrittore Roberto Saviano Notizie correlate Colleferro. Incontro di grande intensità al Teatro Vittorio Veneto degli studenti del Polo liceale “G. Marconi” con lo scrittore Roberto SavianoCOLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – È stata una giornata indimenticabile quella vissuta dagli studenti del Polo Liceale G. Colleferro. Estremamente interessante l’incontro degli studenti del Polo Liceale “G. Marconi” con il giornalista Sigfrido Ranucci di “Report”COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Lo scorso Venerdì 27 Marzo, all’Auditorium Fabbrica della Musica di Colleferro, evento straordinario per il Polo... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Colleferro. Stagione Teatrale Vittorio Veneto 25-26. Sabato 11 Aprile alle ore 21. In scena Gran Gala ricordando la divina Maria Callas; Roberto Saviano incontra gli studenti di Colleferro; Colleferro, entusiasmo e partecipazione per l’incontro con Roberto Saviano; Colleferro. Stagione Teatrale 2025-26. Gran Gala ricordando la divina Maria Callas. Narrazione incerta, musica e voce da... aggrovigliare le budella. Rocco Papaleo in L'ispettore generale a ColleferroComune di Colleferro e ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC – Ministero della Cultura e Regione Lazio, presentano, venerdì 7 febbraio alle 21, al Teatro Vittorio Veneto, Rocco ... romatoday.it Colleferro, entusiasmo e partecipazione per l’incontro con Roberto Saviano Grande partecipazione ed entusiasmo per l’incontro con Roberto Saviano tenutosi mercoledì al Teatro Vittorio Veneto Link all'articolo completo nel primo commento. - facebook.com facebook