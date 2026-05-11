Colleferro Centinaia di ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci e delle quinte dell’IC Margherita Hack hanno partecipato a La Corsa contro la Fame
A Colleferro, il 11 maggio, si è svolta la manifestazione “La Corsa contro la Fame” che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti delle scuole medie “Leonardo da Vinci” e delle quinte dell’IC “Margherita Hack”. La corsa si è tenuta presso il campo di atletica e rugby della città, coinvolgendo giovani in attività sportive finalizzate a raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema della fame nel mondo.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Sport, solidarietà e cittadinanza attiva al campo di atletica e rugby di Colleferro, dove oggi, 11 Maggio, gli L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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