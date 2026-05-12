Un uomo di 45 anni, mentre passeggiava con il suo cane nella zona della Badia, è scivolato in una scarpata e finito in un dirupo. La caduta ha causato momenti di preoccupazione tra i presenti, che hanno immediatamente chiamato i soccorsi. I vigili del fuoco sono intervenuti per portarlo in salvo e lo hanno estratto dalla zona impervia senza riportare gravi ferite.

Momenti di tensione. E di grande apprensione per un colligiano di 45 anni che è scivolato in una scarpata, per molti metri, nella zona della Badia. E che solo grazie all’abilità dei vigili del fuoco è stato salvato. Poco prima delle 22 ieri il sospiro di sollievo: l’avevano portato al sicuro. E subito affidato ai sanitari e all’ambulanza della Misericordia, da tempo sul posto, diretta all’ospedale per accertamenti. Il 45enne era cosciente, apparentemente le sue condizioni non sembravano gravi. Salvo, già in precedenza, anche il suo cane. Un lieto fine dopo grande angoscia perché la zona è impervia e non è stato semplice localizzare il punto esatto in cui era precipitato.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Colle, uomo vola nel dirupo. Era a passeggio con il cane. Portato in salvo dai pompieri

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