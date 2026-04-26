Nella notte tra sabato e domenica, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton, è stato segnalato un episodio di sparatoria. Un uomo ha aperto il fuoco durante l’evento, costringendo le forze di sicurezza a intervenire. Il presidente è stato messo in salvo e l’individuo coinvolto è stato arrestato. Nessun altro partecipante è rimasto ferito.

Nella notte tra sabato e domenica, durante la cena dei corrispondenti della Casa Bianca all’Hotel Washington Hilton, è scattato l’allarme per una sparatoria. Donald Trump, la first lady Melania e il vicepresidente JD Vance sono stati immediatamente evacuati dalla sala e sono rimasti incolumi. ge:kolumbus:liberoquotidiano:47436268 L’attentatore, identificato come Cole Tomas Allen, 31 anni, originario della California (Torrance), ha superato di corsa un metal detector nella lobby dell’hotel, ha esploso diversi colpi (almeno sei secondo un testimone CNN) e ha ferito un agente del Secret Service. L’agente, pur colpito, indossava il giubbotto antiproiettile ed è stato ricoverato in ospedale; Trump ha poi dichiarato di avergli parlato e che "sta bene".🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Uomo spara alla cena di Trump con i giornalisti, arrestato. Il presidente portato in salvo

Suspect was armed with multiple weapons at White House correspondents' dinner, officials say

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