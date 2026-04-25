Cane salvato dai pompieri con l' escavatore | video

Un cane di razza maremmano è stato salvato dai vigili del fuoco con l’uso di un escavatore. L’animale si era infilato in una tana scavata da un tasso nella zona di Valmenocchia a Montefiore. Sul posto sono intervenuti i pompieri per recuperare il cane, che si trovava in una zona difficile da raggiungere. Il salvataggio è stato documentato in un video diffuso sui social network.

Il maremmano si era infilato nella tana scavata da un tasso nella zona Valmenocchia di Montefiore, era a una profondità di quasi 5 metri.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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