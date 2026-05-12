Dopo il derby, il rendimento del Milan sotto la guida di Massimiliano Allegri ha subito un brusco calo, portando la squadra in una posizione critica in classifica. La squadra, che aveva ritrovato entusiasmo dopo periodi difficili, sta attraversando un momento difficile che la vede in difficoltà nella lotta per la salvezza. La situazione attuale riflette un andamento che sembra ormai destinato a portare a una retrocessione, con pochi segnali di ripresa.

Nessuno si sarebbe aspettato un crollo così netto da parte del Milan di Massimiliano Allegri, allenatore che ha riportato l’entusiasmo per diversi mesi dopo il lavoro che non ha portato i frutti sperati di Fonseca e di Conceicao nella stagione 20242025. E infine, i tifosi rossoneri stanno assistendo l’ultima parte di questo campionato con il cuore in gola e con pochi sorrisi. Adesso i diavoli devono sicuramente centrare il posto in Champions League, qualificazione fondamentale per provare a ripartire con gli uomini giusti sia nella sezione dirigenziale e sia con gli uomini in campo. Cambio di passo dopo il derby. La rete di Estupinan nel derby della Madonnina sembrava aver acceso quel fuoco che aspettavano tutti i tifosi rossoneri in questa stagione: il fuoco ad alimentare la corsa per lo Scudetto.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Collasso Milan: post derby l’andamento è da retrocessione

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