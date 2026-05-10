Dopo il derby, il Milan si trova in una situazione difficile con un ritmo di gioco che richiama le zone basse della classifica. Solo tre squadre hanno raccolto meno punti finora, tra cui Lecce, Pisa e Verona. La squadra di Allegri ha avuto un andamento negativo e si trova in una fase complicata del campionato, con numeri che evidenziano una presenza limitata in termini di risultati.

Il Milan che vuole arrivare quarto in realtà è. quartultimo. Ricordate il derby di ritorno vinto, quando si parlava di lotta scudetto riaperta e Inter raggiungibile? Ecco, da allora Allegri ha fatto 7 punti in 8 giornate, media vicina alla retrocessione. In questo periodo - due mesi, approssimativamente - il Milan è quartultimo. Solo Verona (2 punti), Pisa (3) e Lecce (5) hanno fatto peggio. I rossoneri sono appena più su, assieme a Cagliari e Cremonese. E chi sarebbe primo in quella classifica. bimestrale? L'Inter ovviamente, assieme alla Juventus: 18 punti a testa. Il Milan è 11 caselle più sotto. Terza la Roma con 16, poi Como, Lazio, Udinese e Torino con 14.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Disastro Milan, dopo il derby ritmo da retrocessione. Solo in tre hanno fatto peggio, i numeri

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