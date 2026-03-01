Milan Allegri post Cremonese | Era importante tornare a vincere Sul derby…

Dopo la vittoria contro la Cremonese, l’allenatore del Milan ha commentato l’importanza di tornare a conquistare i tre punti, sottolineando la prestazione della squadra. Ha parlato anche della partita in programma domenica contro l’Inter, senza entrare in dettagli ma evidenziando la soddisfazione per il risultato ottenuto. Le sue parole sono state rilasciate ai microfoni di SportMediaset.

Allegri nel post-partita di Milan-Como: “Per noi è importante tornare in Champions. Poi vedremo lì davanti”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Milan-Como, recupero della 24^ giornata della Serie A 2025-2026 che...

Cagliari Milan, Allegri nel post gara: «Snodo scudetto? Troppo presto, importante vincere e non subire gol. Leao in mezzo al campo è più nel vivo del gioco»LEAO PRIMA PUNTA – «Quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco, lui quando gioca a sinistra ogni tanto si addormenta esce dalla partita.

Da derby a derby: Inter quasi perfetta, il Milan arriva a -10 Tanto è cambiato dal derby di andata, soprattutto in classifica. I nerazzurri arrivano alla sfida di domenica con 14 vittorie e un solo pareggio (contro il Napoli), mentre i rossoneri hanno pareggiato - facebook.com facebook

