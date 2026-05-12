Collaborazione tra Enti per la salvaguardia del basilisco comune nel Madonie Unesco Global Geopark

In un'area protetta dei Monti Madonie, diversi enti hanno avviato un progetto con l’obiettivo di proteggere il Basilisco comune, una specie di rettile minacciata dall’aumento della presenza di daini nel territorio. La collaborazione coinvolge enti locali e organizzazioni ambientaliste che si occupano di monitorare la popolazione di queste specie e di mettere in atto interventi per garantire la sostenibilità dell’ecosistema.

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Collaborazione tra enti per la salvaguardia del Basilisco comune minacciato dalla pressione dei daini nel territorio del Madonie Unesco Global Geopark. Il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana ha formalizzato la propria disponibilità ad avviare.🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Confronto istituzionale tra Consulta giovanile delle Madonie e il Madonie Unesco Global GeoparkImportante momento di confronto istituzionale tra i giovani del territorio, rappresentati dalla Consulta Giovanile delle Madonie guidata dalla... Le verdure spontanee nel Madonie Unesco Global Geopark: conferenza a IsnelloA Isnello, nel Parco delle Madonie, scrigno di biodiversità tra i più rilevanti del bacino mediterraneo, si è conclusa oggi la XIX edizione della... Argomenti più discussi: Collaborazione tra enti per la salvaguardia del Basilisco comune nel Madonie UNESCO Global Geopark; Sicilia, il basilisco comune rischia di sparire: parte la collaborazione tra Regione e Parco delle Madonie; Parco delle Madonie, scatta il piano per salvare il Basilisco comune; Confronto istituzionale della Consulta Giovanile delle Madonie col Madonie UNESCO Global Geopark. Madonie, Regione ed Ente Parco insieme per la tutela delle specie botaniche a rischioIl Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale della Regione Siciliana ha formalizzato la propria disponibilità ad avviare un’azione congiunta con l’Ente Parco delle Madonie per la tut ... blogsicilia.it