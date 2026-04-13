Le verdure spontanee nel Madonie Unesco Global Geopark | conferenza a Isnello

A Isnello, nel Parco delle Madonie, si è conclusa oggi la XIX edizione della Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle Madonie, evento dedicato alle varietà di ortaggi tipici della zona. Al termine della manifestazione si è tenuta una conferenza intitolata “Le Verdure Spontanee delle Madonie”, focalizzata sulle piante commestibili che crescono spontaneamente nel territorio. La discussione ha coinvolto esperti e appassionati interessati alla biodiversità locale.

A Isnello, nel Parco delle Madonie, scrigno di biodiversità tra i più rilevanti del bacino mediterraneo, si è conclusa oggi la XIX edizione della Festa delle Verdure Tradizionali e Antiche delle Madonie, accompagnata dalla conferenza “Le Verdure Spontanee delle Madonie”. Un appuntamento ormai.🔗 Leggi su Palermotoday.it M'illumino di meno, il Madonie Unesco Global Geopark invita le scuole ad aderireLa storica campagna nazionale di sensibilizzazione sul risparmio energetico è promossa dalla trasmissione Caterpillar di Rai Radio2 Lunedì 16... Madonie Unesco Global Geopark, nuovo presidio turistico in un bene confiscatoFirma del contratto di comodato d'uso che sancisce la nascita di un nuovo polo informativo a Palermo, in via Paolo Paternostro Si consolida il legame...